Онищенко говорит, что Испания дала убежище его матери

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Суббота, 8 июля 2017, 09:43

Испания предоставила политическое убежище матери беглого народного депутата Александра Онищенко Инессе Кадыровой.

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну вот и все. По маме вопросы сняты. Политическое убежище", - заявил он.

В то же время, депутат отметил, что его 72-летняя мать "каждый день втихаря плачет", потому что не может поехать на могилу его младшего брата.

"Этим делом против моей мамы вы здесь очень сильно позорите Украину. Меня спрашивают, что за дикари у вас живут, что прессуют старого человека?", - добавил Онищенко.

Как сообщалось, мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали 30 марта в Испании силами местных правоохранителей по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенной на запрос НАБУ. Позже ее отпустили.

12 апреля Национальное антикоррупционное бюро передало Генеральной прокуратуре для дальнейшего направления в Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции в Украину Кадыровой.

29 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что объявило в розыск Инессу Кадырову - мать депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

"Кадырова Инесса Петровна, 17.03.1945 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины", - сообщает НАБУ.

В инкриминируемых статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

15 июня 2016 года НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 миллиардов гривен вследствие совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

Сам он опровергает свою причастность к этому и называет возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.

В июле прошлого года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности.

Украинская правда

Темы: Онищенко Испания
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