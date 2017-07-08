Песков: нужно готовить телефонный разговор в "нормандском формате"

2101 просмотр
Суббота, 8 июля 2017, 12:31

Лидеры Франции, Германии и РФ в ходе общения на полях саммита G20 в Гамбурге согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в "нормандском" формате.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в "нормандском" формате", - сказал он.

Как отметил Песков, "есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений" на Донбассе.

"В этом плане есть полное согласие", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что президент РФ "как всегда лаконично, но исчерпывающе" довел до своего американского и французского коллег Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона позицию РФ по Украине.

Как сообщалось, в ходе переговоров в субботу лидеры Германии, Франции и России согласились с важностью прекращения огня на востоке Украины, согласованной в рамках Минских соглашений.

Темы: Росcия Франция Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В США предложили санкции против России за нарушение Договора о РСМД 8 июля 2017, 07:58
Муженко: После учений "Запад-2017" часть войск РФ может остаться в Беларуси 8 июля 2017, 03:43
Виновные в гибели главы Total Кристофа де Маржери амнистированы 8 июля 2017, 01:29
powered by lun.ua
Главные новости
МИД Польши: попытки поссорить Варшаву и Киев - элемент гибридной войны
Песков: нужно готовить телефонный разговор в "нормандском формате"
Онищенко говорит, что Испания дала убежище его матери
Вблизи Майорска произошел взрыв, погиб гражданский
Все новости
Книга

"Дорога святого Иакова": Отрывок из новой книги Звонки Матияш

Этикет

Шорты vs опера: 10 базовых правил поведения в театре