Порошенко передал ВР законы, отменяющие е-декларирование антикоррупционных ГО

Президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных громадских организаций.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, речь идет о законах "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на текущей сессии.

Замечания и предложения от ГО можно будет внести при подготовке законопроектов ко второму чтению.

"Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи", - отметили в администрации президента.

Отмечается, что в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности громадских организаций и их публичной отчетности.

Как отметил замглавы АП Дмитрий Шимкив, законопроектами предложена прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, кто получает напрямую средства доноров - международную техническую помощь.

Он также подчеркнул, что публичную отчетность должны будут подавать все общественные организации без учета специализации и источники доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

Шимкив добавил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Украинская правда