Путин рассказал о беседах про вмешательство в выборы в США и Германии

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Суббота, 8 июля 2017, 22:06

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждение с президентом США Дональдом Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы. 

Как сообщает "Интерфакс", в комментарии журналистам по итогам саммита G20 Путин заявил: "нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США". 

"Президент США ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, и это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США", - сообщил Путин. 

"Я, насколько был в состоянии ответить - ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", - добавил он.

Также он отметил, что "договорился с Трампом о том, что в будущем в отношениях РФ и США не должно быть неопределенностей, которые приводят к обвинениям о вмешательстве во внутренние дела". 

"Это имеет прямое отношение к киберпространству, интернет-ресурсам. Мы договорились с президентом США о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать на тему о том, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить соблюдение международно-правовых норм, не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, речь идет о России и США", - сообщил Путин. 

При этом президент РФ заявил, что Россия не намерена вмешиваться в предстоящие в Германии выборы. 

"Мы и в США не вмешивались, зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы? У нас добрые отношения с Германией. Это наш самый крупный торгово-экономический партнер в страновом измерении в Европе", - отметил он.

Вместе с тем Путин заявил, что западная пресса постоянно вмешивается во внутренние дела России. 

"Если вы проанализируете немецкую, французскую или вообще европейскую прессу - вот они постоянно занимаются вмешательством в наши внутренние дела. Но поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит", - сказал он.

Как известно, встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля и продолжалась более 2 часов.

По итогам саммита Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом "установлены личные отношения".

Темы: Путин Росcия США Германия
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