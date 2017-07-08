Военная прокуратура и ГПУ обыскали департамент здравоохранения ДнепрОГА

Представители военной и Генеральной прокуратуры провели обыски в Департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

По его словам, обыски прошли 7 июля.

"Пришли рано, в 7 утра. Около 9:00 уже хотели ломать дверь. Видимо, не знали, что в 7:00 утра на работу никто не приходит. Но спасибо, корректно и без автоматов. Понятых привезли с собой. На требование допустить незаинтересованных понятых отказали", - сообщил Голик.

По его словам, представители прокуратуры "забаррикадировались внутри помещения департамента, а чтобы никто не зашел в кабинет бухгалтерии, забаррикадировались столом изнутри".

"Незаконно отказали фиксировать процедуру обыска техсредствами. Девушку юриста из юрдепартамента впустили, но выпускать даже в туалет отказались. Забрали у нее телефон. Правда после ссылок на пару законов отдали", - добавил он.

Также, по словам Голика, во время обыска были изъяты документы.

"Протокол изъятия документов составили безграмотно типа "изъято 7 синих папок с документами". Сколько в них страниц, какие папки - никто не знает. В результате обыска забрали не только то, что было в постановлении, но и лишнее прихватили ... Изъяли все жесткие диски и флешки и уехали в Киев. .... В материалах дела еще несколько ОГА в других областях ", - добавил он.

Голик отметил, что департамент "оригиналы документов, касающиеся этого "дела" уже в прошлый раз по описанию отдал".

По мнению Голика, обыск состоялся "в рамках "конкуренции", когда один поставщик лекарств "отжимает" другого". Он добавил, что речь идет о препаратах, используемых при перитониальном диализе.

"Год назад по рынку фармпрепаратов пошли слухи, что одна из компаний будет существующего поставщика всеми способами с рынка "выжимать". Бывает, конкуренция. Вот конкуренция дошла до уголовных дел", - отметил он.

В ГПУ и военной прокуратуре об обысках в департаменте Днепропетровской ОГА не сообщается.

Украинская правда