СМИ: На Тернопольщине автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшая

8 июля около 18:00 в селе Ягольница Чертковского района Тернопольской области автобус с туристами попал в ДТП.

Об этом сообщает сайт НТК.

Автобус "Setra" с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и несколько раз перевернулся. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находилось 45 человек, в том числе дети.

"Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло и пару раз перекатили в обрыв", - сообщила пассажирка.

В результате ДТП, погибла 25-летняя жительница Коломыи. Также есть много пострадавших, как минимум 5 человек были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель транспортного средства на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и вылетел в кювет. Водитель, по словам правоохранителей, предварительно трезвый, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.