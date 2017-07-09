За прошлый месяц Турчинов заработал более 50 тыс гривен

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Воскресенье, 9 июля 2017, 01:50

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова за июнь составила 52 200 гривен. Его заместители получили от 50 240 до 68 950 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос "Українських Новин".

"Заработная плата за июнь 2017 года секретаря СНБО Турчинова А. В. составляла 52 200 гривен", - сказано в нем.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет - 9 тыс. гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн - по 3,6 тыс. гривен.

При этом зарплата первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля за июнь составила 68 950 гривен, из которых 24 тыс. гривен - премия.

В то же время зарплата еще одного первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского за июнь составила 50 240 гривен, из которых 24 тыс. гривен - премия, а 4 784 гривны - командировочные.

В свою очередь зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за июнь составила 66 тыс. гривен, из которых 22,5 тыс. гривен - премия.

Темы: Турчинов зарплаты
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