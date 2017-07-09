Боевики заявили, что "мэр" оккупированной Горловки попал под обстрел
В районе оккупированной боевиками Ясиноватой на трассе под обстрел попал так называемый "мэр" Горловки Иван Приходько.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Отмечается, что Приходько двигался в автомобиле по трассе Горловка – Донецк. Он получил легкую контузию. Сопровождающие его лица не пострадали.
Боевики "ДНР" заявили, что обстрел велся из минометов и уже обвинили в нем украинские силы.
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