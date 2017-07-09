В РФ задержали более 130 активистов из штаба Навального

В России полиция задержала не менее 131 участника "агитационных субботников" в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходивших 8 июля в разных российских городах.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В течение дня задержаниям, обыскам или нападениям подверглись сторонники Навального в 18 городах: Воронеже, Гатчине, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Москве, Новороссийске, Казани, Петрозаводске, Барнауле, Брянске, Волгограде, Уфе, Санкт-Петербурге, Тамбове и Тюмени.

В Москве были задержаны не менее 84 человек, в Воронеже — 10. Всего в городах России вне Москвы задержано 47 человек.

Среди задержанных не менее 11 несовершеннолетних.