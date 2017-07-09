Ирак заявила о контроле над последним бастионом ИГИЛ в Мосуле

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Воскресенье, 9 июля 2017, 04:42

Вооруженные силы Ирака 8 июля заявили, что восстановили контроль над старым городом в Мосуле - последним бастионом группировки "Исламское государство" в западной части города.

Об этом сообщает DW.

"Мы находимся всего в нескольких метрах от реки Тигр", - заявил представитель объединенного командования операцией Яхья Расул. По его словам, наступление было поддержано с воздуха.

До полного освобождения Мосула, по словам военных, осталось несколько часов. Представители армии утверждают, что уничтожили 35 боевиков ИГИЛ, еще шестеро террористов, которые пытались убежать, были захвачены в плен. Данных о количестве погибших со стороны военных и гражданских пока нет.

ИГИЛ захватило Мосул летом 2014 года. Операция по освобождению города от исламистов продолжается с октября 2016 года. Иракскую армию поддерживает международная коалиция под руководством США.

Темы: Ирак
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