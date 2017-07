Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев.

Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy

Об этом сообщил в Twitter спикер посольства США в Украине Джефф Енисмен.

Как сообщалось, в воскресенье запланирована встреча госсекретаря США с президентом Петром Порошенко.

SecState Tillerson receives a traditional greeting of bread and salt as he arrives at Kyiv's Borispil Airport. 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/ewgHys8u46