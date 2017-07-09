Порошенко призвал ООН активнее помогать Украине

Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости более активного участия Организации объединенных наций в решении актуальных вопросов Украины.

Об этом 9 июля Порошенко заявил на совместном брифинге с генсеком ООН Антонио Гутерришем.



"Хочу высказать уверенность, что наша встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активной модели участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стали перед Украиной", - отметил Порошенко.

Президент также отметил, что неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику с разных сторон.



По его словам, Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмах предотвращения конфликтов и "заинтересована в том, чтобы авторитет генсекретаря и ООН рос".



"Мир нуждается в сильной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому она нуждается в реформировании согласно актуальным угрозам... Возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации. Пришло время для решительных и иногда болезненных преобразований", - отметил Порошенко.

Интерфакс-Украина