Путин "простил" крымчанам долги перед украинскими банками

1159 просмотров
Вторник, 1 августа 2017, 01:12

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям аннексированного Россией Крыма не платить долги перед украинскими банками.

Об этом говорится в сообщении на сайте Путина, передают Українські новини.

Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности.

Также заемщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который уполномочен реструктурировать задолженности заемщика.

Как сообщалось, Госдума Российской Федерации утвердила закон об уточнении правил погашения задолженности перед украинскими банками заемщиками, проживающими в аннексированном Крыму.

Предусматривается, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.

Темы: Крым аннексия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россияне показали в аннексированном Крыму свое оружие: "Град", "Ураган", С-300 30 июля 2017, 23:39
Путин подписал закон о курортном сборе в аннексированном Крыму 30 июля 2017, 19:59
Порошенко об Айвазовском: почтим наше наследие 30 июля 2017, 10:23
powered by lun.ua
Главные новости
В США составляют план предоставления Украине летального оружия
Данилюк заявил, что из-за подозрения ГПУ отпуск не будет прерывать
Испания тормозит экстрадицию Фирташа в США – СМИ
РФ не ответила на запрос о выдаче Погодина, Киев идет в ЕСПЧ
Все новости
"Сцена 6"

В Киеве появится место для просмотра спектаклей независимых театров

Кино

10 найцікавіших українських фільмів Одеського кінофестивалю