Пентагон обеспокоен планами Турции купить ЗРК С-400 у России

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Вторник, 1 августа 2017, 05:54

США подвергли критике планы Турции приобрести у России зенитные комплексы С-400.

Об этом пишет DW.com.

"Мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО, покупая вооружение, одновременно делали инвестиции в наш альянс", - заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО. В то же время покупка "операционно-совместимого оборудования, в целом, хорошая идея", добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400.

Предварительное соглашение предусматривает, что Турция получит две батареи С-400 от России в течение следующего года, а затем выпустит еще две в Турции.

Турция ранее достигла договоренности о покупке системы противоракетной обороны в Китае, но вынуждена была отказаться от нее из-за недовольства НАТО.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.

Темы: Турция НАТО Росcия
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