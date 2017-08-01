Сутки в АТО: 18 обстрелов, 5 бойцов ВСУ получили ранения и травмы

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Вторник, 1 августа 2017, 07:37

Прошлые сутки в зоне АТО очередной раз завершились повышением активности российско-террористических группировок.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины. На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия не запрещенного минскими договоренностями, однако один украинский военный был ранен, четверо получили боевые травмы.

Так, на Луганском направлении после 18 часов, боевики с различных направлений 5 раз били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского.

На Донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Уже вечером, преступники трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Здесь украинские бойцы 8 раз открывали огонь в ответ.

На Мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкиному.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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