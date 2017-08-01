Пенс: США поддерживают Грузию в борьбе за свободу

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Вторник, 1 августа 2017, 07:58

Вице-президент США Майк Пенс на официальном ужине в Тбилиси 31 июля передал Грузии слова поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кавказская нация веками борется за свободу, как это делают и Соединенные Штаты, подчеркнул Пенс. Он указал, что США надеются, что Грузия становится сильной страной.

Вице-президента США приветствовали тысячи людей, когда он прибыл в Тбилиси. 1 августа Майк Пенс встретится с президентом Гиорги Марґвелашвили, премьер-министром Гиорги Квирикашвили, патриархом Илией II и представителями грузинской оппозиции.

Пенс также планирует посетить совместные военные учения НАТО Noble Partner 2017, начавшиеся в воскресенье.

Премьер-министр Гиорги Квирикашвили назвал визит "важной вехой в двусторонних отношениях, когда мы работаем над усилением безопасности, экономического и торгового сотрудничества между нашими двумя странами".

Темы: Грузия США
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