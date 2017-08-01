В Одессе на 13 лет посадили диверсанта, который мечтал о "Новороссии"

638 просмотров
Вторник, 1 августа 2017, 13:10

Суд в Одессе приговорил к 13 годам лишения свободы члена диверсионной группы, сторонника идей так называемой "Новороссии".

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, задержанный входил в состав террористической группы, которая планировала ряд терактов на важных инфраструктурных объектах Одесской и Николаевской областей, однако в июле 2015 года была нейтрализована Службой безопасности Украины.

Дополняется...

Темы: Одесса суд Одесская область терроризм тюрьма
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе сгорел ночной клуб 30 июля 2017, 09:32
Суд продлил содержание под стражей для обвиняемых в деле 2 мая 28 июля 2017, 01:17
"Дело 2 мая": в Одессе задержан экс-чиновник ГСЧС 26 июля 2017, 16:02
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко подписал изменения в госбюджет-2017
Балуха, вывесившего флаг Украины в Крыму, хотят посадить на 5 лет
Мэра Глухова Терещенко обвиняют в сокрытии имущества
Система искусственного интеллекта Facebook придумала собственный язык
Все новости
Спинеры

13 фактов о противоречивой игрушке

Культура

Как мастера на Хмельнитчине возрождают самчикивськую роспись