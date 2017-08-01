В Одессе на 13 лет посадили диверсанта, который мечтал о "Новороссии"

Суд в Одессе приговорил к 13 годам лишения свободы члена диверсионной группы, сторонника идей так называемой "Новороссии".

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, задержанный входил в состав террористической группы, которая планировала ряд терактов на важных инфраструктурных объектах Одесской и Николаевской областей, однако в июле 2015 года была нейтрализована Службой безопасности Украины.

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