Балуха, вывесившего флаг Украины в Крыму, хотят посадить на 5 лет
Крымчанина Владимира Балуха, к которому после вывешивания украинского флага начали наведываться российские силовики, оккупанты хотят посадить на 5 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.
"Сегодня, 1 августа, на судебном заседании по делу Владимира Балуха прокурор Королев запросил для него наказание - лишение свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии", - говорится в сообщении.
Такой срок прокурор просит по совокупности статей - Балуха обвиняют по ч. 1 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Судебное заседание продолжается.
Напомним, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.
С тех пор началось его преследование.
24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес.
8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.
Украинская правда
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