В Запорожской мэрии СБУ ищет прослушку и запрещенные камеры

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья.



Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в регионе Сергей Левченко, передает Радио Свобода.



"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", - сказал он.



При отсутствии на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства была вручена одному из его заместителей.



В то же время Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Запорожской области, указывает, что обыск проводится в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 УК Украины - "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".



"Данное производство открыто на основании информации о том, что должностными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне, используются средства связи, не соответствующие требованиям законодательства для представителей этой категории должностных лиц. Кроме того, есть информация о том, что в помещениях используются камеры видеонаблюдения и другие спецсредства, что нарушает закон Украины "О государственной тайне", - сообщили в СБУ.



Как пишет местное издание Zanoza, Буряк назвал обвинения полным абсурдом и пожаловался, что работа горсовета частично заблокирована.

Как известно, в марте 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили пять обысков в Запорожской области.