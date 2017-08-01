В Запорожской мэрии СБУ ищет прослушку и запрещенные камеры

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Вторник, 1 августа 2017, 13:50

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в регионе Сергей Левченко, передает Радио Свобода.

"Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия", - сказал он.

При отсутствии на рабочем месте городского головы Владимира Буряка постановление об обысках представителями ведомства была вручена одному из его заместителей.

В то же время Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Запорожской области, указывает, что обыск проводится в рамках уголовного производства, открытого по ст. 359 УК Украины - "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

"Данное производство открыто на основании информации о том, что должностными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне, используются средства связи, не соответствующие требованиям законодательства для представителей этой категории должностных лиц. Кроме того, есть информация о том, что в помещениях используются камеры видеонаблюдения и другие спецсредства, что нарушает закон Украины "О государственной тайне", - сообщили в СБУ.

Как пишет местное издание Zanoza, Буряк назвал обвинения полным абсурдом и пожаловался, что работа горсовета частично заблокирована.

Как известно, в марте 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили пять обысков в Запорожской области.

Темы: СБУ Запорожье местная власть
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