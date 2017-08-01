Экзамен на украинский язык провалили 5% претендентов на госслужбу

Экзамен на свободное владение украинским языком с 1 мая сдали более 4 тысяч претендентов на должности государственной службы, провалили более 200 человек - 5%.

Об этом на брифинге во вторник заявил председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, сообщает Укринформ.

"С 1 мая около 10 тыс. кандидатов на должности государственной службы обратилось к аттестационных комиссий, в том числе более 4 тыс. Сдавали аттестационный экзамен по украинскому языку и около 6 тыс. воспользовались возможностью "обменять" свою оценку на удостоверение о свободном владении государственным языком. По последней информации, чуть больше 200 человек этот экзамен не сдали ", - сказал Ващенко.

По его словам, с 1 мая претенденты на должности государственной службы, кроме других документов, должны подать аттестат, удостоверяющий свободное владение украинским языком.

Ващенко сообщил, что право создавать аттестационные комиссии были делегированы профильным высшим учебным заведениям.

Получение аттестата о свободном владении украинским языком на основании отличных оценок является бесплатным, а за аттестационный экзамен кандидаты в чиновники должны платить. Стоимость экзамена каждый вуз рассчитывает самостоятельно в соответствии с методологией, она колеблется от 300 до более 1 тыс. гривен, а в среднем по стране составляет чуть больше 500 грн.