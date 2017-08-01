Украина подготовила для ЕСПЧ поминутные графики вторжения России

5313 просмотров
Вторник, 1 августа 2017, 15:05

Украина готовится передать в Европейский суд по правам человека три отдельных графика с поминутной хронологией вторжения российских войск.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает "Укринформ".

"Под каждую видеозапись у нас есть либо показания лица, которое делало аудиозапись, либо было "на картинке". Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск. Мы показали, какая часть, когда заходила, где разгружалась..., когда оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график касательно захватов или блокировок украинских воинских частей - и там, особенно что касается конца февраля - начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", - рассказал он.

Лищина добавил, что Украина уже направила в ЕСПЧ в Страсбурге показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов.

Как сообщалось, в конце июля Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе Украины, связанной с потерей контроля над частью территории Луганской области.

Напомним, что всего в Страсбурге рассматривают пять исков против России. Речь идет не только об аннексии Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона предоставит служителям Фемиды уже через два месяца.

Темы: права человека суд Донбасс Европа Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко подписал скандальный закон о КС 31 июля 2017, 12:25
С начала года 156 украинцев пострадали от торговли людьми 30 июля 2017, 19:11
Правозащитники опубликовали отчет о нарушении прав человека в Крыму 30 июля 2017, 01:19
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили: Порошенко признал во мне сильного соперника
СБУ: У Гужвы хранились секретные данные Минобороны
В Запорожской мэрии СБУ ищет прослушку и запрещенные камеры
ЗСТ с Канадой: из-за перевода соглашение содержит ошибочные пошлины
Все новости
Есть и не полнеть

10 Instagram, которые помогут держать себя в форме

Культура

Как мастера на Хмельнитчине возрождают самчикивськую роспись