День в АТО: 10 обстрелов, один раненый

Пророссийские боевики в течение дня 10 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около полуночи из минометов калибра 82 миллиметра преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском, что на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

"А около 1 ночи, на Донецком направлении, боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения", - добавили в пресс-центре.

В то же время на Мариупольском направлении провокации боевиков зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.

Украинская правда