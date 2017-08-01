СБУ нашла в Запорожском горсовете системы аудио- и видеонаблюдения

Во время обыска в помещениях Запорожского горсовета правоохранители нашли несертифицированные системы аудио- и видеонаблюдения и отправили их на экспертизу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заверили, что обыски проводились в рамках закона в связи с открытием уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

Во время досудебного следствия будет установлено инициаторов и цели установления систем наблюдения в административных помещениях органа местного самоуправления, в которых циркулирует информация с ограниченным доступом.

Как известно, сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводили обыски в помещениях мэрии Запорожья.

В марте 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводили пять обысков в Запорожской области.

Украинская правда