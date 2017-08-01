Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 1 августа на Украинской правде.

О ЗСТ с Канадой. Между Украиной и Канадой в полночь начала действовать зона свободной торговли.

Правда, украинская версия соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой содержит ошибку перевода, которая способна ввести в заблуждение импортеров канадских товаров в Украину.

О Саакашвили. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выразил желание принять участие в судебном процессе по обжалованию лишения его украинского гражданства.

О Гужве. Служба безопасности Украины обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

О Пашинском. Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по инциденту, который произошел между ним и Вячеславом Химикусом.

О Запорожье. Сотрудники управления СБУ в Запорожской области утром 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья. Следствие располагает данными о передаче в начале 2016 года из служебных кабинетов мэрии информации на оккупированную территорию Донецкой области.

О Киеве. Прокуратура Киевской области совместно с СБУ проводит обыски у сотрудников Управления инфраструктуры КОДА по делу о коррупции при выдаче разрешений на обслуживание пригородных автобусных маршрутов.

О мэре Глухова. Полиция обвиняет мэра города Глухов Сумской области Мишеля Терещенко в том, что он не указал в декларации покупку автомобиля, соответствующий протокол полиции передали в суд.

О Балухе. Крымчанина Владимира Балуха, к которому после вывешивания украинского флага начали наведываться российские силовики, оккупанты хотят посадить на 5 лет.