Суд арестовал участника стрельбы в Днипре с возможностью внесения залога

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Четверг, 10 августа 2017, 00:32

9 августа Октябрьский суд Днипра избрал гражданину Израиля Давиду Пабилеру, подозреваемому в стрельбе, в которой погибли двое бойцов АТО,  меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Октябрьским районным судом города Днипра подозреваемому в уголовном производстве по статьям 263, 189 и 115 УК избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 128 000 гривен", - говорится в сообщении.

В заявлении полиции не называется личность подозреваемого, однако спикер полиции региона Анна Старчевская подтвердила, что речь идет о Пабилере, передает LIGA.net.

По словам Старчевской, мера пресечения в виде ареста с залогом была избрана подозреваемому в рамках уголовного производства по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

В полиции отметили, что суд в среду должен был рассмотреть еще одно ходатайство следствия о мере пресечения Пабилеру - по ст. 115 УК (умышленное убийство), однако заседание перенесли на четверг, 10 августа.

Ранее сообщалось, что Пабилеру вручили два сообщения о подозрении.

Как известно, 24 июля вечером в Днипре в результате перестрелки погибливоин-доброволец Алексей Вагнер и бывший боец Максим Иващук, а еще один доброволец Эдмонд Саакян, известный как адвокат, получил ранение. И четверо нападавших попали в больницу

По данным полиции, перестрелка произошла из-за экономических, а не уголовных или политических, вопросов.

Открыто производство по статье "умышленное убийство".

Темы: суд Днепр
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