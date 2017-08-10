В Пентагоне призвали КНДР отказаться от действий, приводящих к "гибели народа"

198 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 01:55

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду призвал Северную Корею "прекратить действия, которые могут привести к концу режима и гибели ее народа".

Об этом сообщает CNN.

"КНДР должна прекратить изолировать себя и отказаться от своих стремлений обладать ядерным оружием", - сказал он.

Мэттис отметил, что действия Северной Кореи будут "значительно превзойдены и она проиграет любую гонку вооружений или проиграет конфликт, который она инициирует".

Глава Пентагона также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудничать с международным сообществом.

 "Ким Чен Ыну следует учитывать единый голос Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и заявления правительств во всем мире, которые согласны с тем, что КНДР создает угрозу глобальной безопасности и стабильности", - сказал он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Через несколько часов после этого государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA опубликовало заявление представителя Корейской народной армии с угрозой нанести ракетный удар по территории США.

Темы: Северная Корея США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Маккейн предостерег Трампа от угроз, если он не готов действовать 9 августа 2017, 05:11
В КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по территории США 9 августа 2017, 02:07
Трамп: Дальнейшие угрозы КНДР США встретят гневом, который мир не видел 9 августа 2017, 00:56
powered by lun.ua
Главные новости
Прокуратура: Причиной гибели бойцов в Марьинке могло стать неправильное обращение с оружием
Стало известно, кого задержали за растрату денег проекта "Стена"
Кортеж Луценко не штрафовали, несмотря на нарушения ПДД
Суд в Крыму присудил 76-летнему активисту 10 суток ареста
Все новости
Гендер

"Шерше ля фам" для уборки, или Как работодатели нарушают законодательство

Гастро-новости

Новые киевские заведения июля