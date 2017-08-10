Сущенко разрешили свидание с женой и звонок сыну

Адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитному дано разрешение на свидание с женой и дочерью, а также право на звонок сыну.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Удалось добиться разрешения на свидание Романа Сущенко с женой и дочерью. Анжелика и Юля вскоре поедут к нему… И дали еще один звонок сыну", – сказал Фейгин.

Он также отметил, что посетит Сущенко в СИЗО в четверг, 10 августа.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.