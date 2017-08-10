На Донбассе на блокпосту задержали авто с боеприпасами

На блокпосту в Покровске задержан житель Сумской области, который вез на подконтрольную украинским властям территорию боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что на блокпосту полицейские остановили для проверки внедорожник "Опель", за рулем которого находился 23-летний житель Сумской области.

"Внимание полицейских привлек рюкзак, который находился в автомобиле. При осмотре его содержимого выяснилось, что в нем находится дымовая шашка, сигнальная ракета, 8 гранат различного типа, 18 запалов к гранатам и 41 патрон к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

По словам водителя, он подвозил незнакомых мужчин и это они забыли рюкзак в машине.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.