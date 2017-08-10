В РФ заговорили о встрече спецпредставителя США с Сурковым

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Четверг, 10 августа 2017, 09:20

Встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в последние две недели августа в Москве.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.

Разговоры о том, что планируется встреча между кураторами украинского направления в России и США, ведутся уже несколько недель. Однако детали появились только после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона 6 августа в Маниле.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", - отметил дипломатический источник.

Стороны обсудят вопросы урегулирования ситуации в Украине и недопущения эскалации конфликта.

Напомним, в июле спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посетил Донбасс. Волкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а является актом агрессии РФ в отношении Украины.

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