Насалик передумал назначать себе заместителя

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отозвал из Кабинета Министров представление о назначении Владимира Евдокимова заместителем министра энергетики и угольной промышленности.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинской новостей.

"Внесена в установленном порядке в Кабинет Министров предложение по назначению Евдокимова В.А. заместителем министра энергетики и угольной промышленности на заседании правительства не рассматривалась в связи с тем, что соответствующие материалы для назначения Евдокимова В.А. по обращению министра энергетики и угольной промышленности было возвращено в Минэнерго", - говорится в нем.

О причинах отзыва кандидатуры Евдокимова не сообщается.

По состоянию на 27 июля другие кандидатуры на должность заместителя министра энергетики, а также представление на увольнение заместителей министра на рассмотрение правительства не вносились.

Евдокимов родился в 1972 году, в 1995 году окончил Киевский политехнический институт, а в 1999 году - Международный университет финансов.

В августе 2014 назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

До назначения в НКРЕКП работал первым заместителем директора ГП "Энергорынок".

В конце мая президент Порошенко освободил Евдокимова в рамках ротации членов НКРЕКП.

Евдокимов задекларировал 242 251 гривну доходов за 2016 год.

Как сообщали Украинские Новости, 21 февраля Кабмин назначил заместителем министра энергетики Наталья Бойко.