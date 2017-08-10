Под Талаковкой боевики ранили бойца АТО - Минобороны
За минувшие сутки в районе АТО получил ранения один украинский военный.
Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.
По его словам, боевики продолжали обстреливать позиции ВСУ во всех направлениях.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах ВСУ нет. Но один военнослужащий получил ранение. Это произошло в Талаковке результате вражеского обстрела", - рассказал он.
Как известно, в утреннем отчете за 9 августа сообщалось, что боевики 16 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму.
Украинская правда
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