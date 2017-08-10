Глава НАБУ рассказал, как дела у "агента Екатерины"
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что у "секретного агента Екатерины", которая помогала собрать улики против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, все хорошо в жизни.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.
Также Сытник отметил, что доволен тем, как она выполнила эту задачу.
"Все хорошо с этим работником. Человек, по моему мнению, справилась на отлично с этой работой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе этой женщины.
Однако, заметил Сытник, информация о последующих ее заданиях - конфиденциальна.
Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Екатерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
8 августа Розенблат рассказал об общении с агентом Екатериной.
Евгений Кизилов, УП
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