В Литве предотвратили попытку продать украинцев в рабство

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Четверг, 10 августа 2017, 14:51

Литовские пограничники вместе с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговли людьми, которая собиралась вывозить украинцев в Великобританию для принудительного труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины, Великобритании, Польши и Латвии.

Так, пограничники задержали в понедельник трех граждан Литвы и одного гражданина Украины.

 
Фото Службы охраны госграницы Литвы

Украинец, по имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали ему и осуществляли перевозку людей за границу.

На этой неделе сотрудники пограничной службы провели обыски в жилых помещениях, принадлежащих задержанным, а также в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах.

При обысках было найдено девять нелегально доставленных граждан Украины. По данным пограничников, этих украинцев планировалось вывезти за границу и, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях.

Украинские правоохранители также сообщили, что во время обысков в Украине было найдено незаконное оружие и поддельные документы, которые, вероятно, использовались для вывоза людей за границу.

В среду окружной суд Вильнюса разрешил арест организатора преступной схемы на 3 месяца. Его сообщников арестовали на срок от 10 дней до месяца.

Литовские правоохранители ведут расследование по делу торговли людьми. За это преступление арестованным грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Темы: Литва чрезвычайное происшествие Великобритания Европа
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