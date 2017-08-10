Сытник уверен, что суды тормозят дела Онищенко, Пасишника и ОПЗ

Председатель НАБУ Артем Сытник заявляет, что, по меньшей мере, три громких дела тормозятся в судах.

Именно о них Сытник вспомнил на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о примерах дел, затягиваются, и кем именно.

"Мы с прокуратурой сформировали антирейтинг дел, которые длительное время находятся в судах. Прикладжив очень много, но я приведу пример дела, которые касаются топ-менеджмента ОПЗ - стратегическое предприятие на грани банкротства. Одна из схем - по этому делу назначают заседание суда раз в 2 месяца. Затем суд переводит заседание в закрытый режим. Это суд ", - отметил он.

"Потом в последний день своих полномочий глава ФГИ пишет письмо и отказывается от иска по делу о взимании средств в пользу государства - это уже должностные лица. Затем нынешний и.о. руководителя (завода) пишет, что 300 млн - это не убытки завода", - отметил он.

При этом Сытник считает, что все же определяющее - это действия суда.

Дело в отношении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника - не рассматривает суд. "С весны 16 года дело без движения находится", - отметил он.

Еще одним делом Сытник назвал дело Онищенко. "Фактически суду было интересно только одно - выпустить Постного. Пробовали - не выпустили в Киеве, выпустили во Львове", - отметил он.

По его словам, если такой подход в судах, то работа НАБУ не будет закончена.

"В судах ситуация очень плохая", - добавил он и отметил, что поэтому и нужен антикоррупционный суд.

Украинская правда