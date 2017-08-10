В НАБУ не говорят, сколько потратили на спецоперацию с "агентом Екатериной"

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Четверг, 10 августа 2017, 15:27

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался рассказывать, сколько ведомство потратило для проведения сцеоперации в "янтарном деле", потому что "это секретная информация".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Это секретная информация. Все, что касается спецоперации находится под грифом "совершенно секретно", - сказал Сытник на вопрос, сколько денег потратило НАБУ для проведения спецоперации в так называемом "янтарном деле".

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что у "секретного агента Екатерины", которая помогала собрать улики против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, все хорошо в жизни.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняют исключенного из фракции БПП нардепа Борислава Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В этом деле НАБУ, в частности, задействовало "агента Екатерину", которой Розенблат обещал за определенную сумму помочь иностранной компании получить разрешения на добычу янтаря в Украине.

Больше о "янтарном деле", в котором фигурируют Борислав Розенблат и Максим Поляков, читайте в статье "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется".

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