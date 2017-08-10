В РФ приговорили журналиста к 3,5 годам колонии за организацию референдума
В Москве Тверской суд приговорил специального корреспондента РБК Александра Соколова до трех с половиной лет лишения свободы "за организацию деятельности экстремистского сообщества".
Об этом в четверг сообщает "Новая газета".
Указывается, что активистов Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша приговорили к четырем годам колонии.
"Еще один фигурант дела - бывший главный редактор журнала "Дуэль" Юрий Мухин - получил условный срок.
"Никто из фигурантов дела не признал своей вины, все они настаивали на оправдательном приговоре", - пишет издание.
Как известно, Соколова задержали в 2015 году.
По версии следствия, он зарегистрировал сайт инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть".
Гособвинение считает, что он и другие фигуранты под предлогом организации и проведения референдума собирались продолжить деятельность запрещенной в России организации "Армия воли народа".
В свою очередь защита утверждала, что инициативная группа Соколова была создана ранее и никак не связана с экстремизмом.
Основной целью инициативной группы, как отмечали фигуранты дела, было проведение референдума для принятия закона "За ответственную власть", который позволил бы гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Сам Соколов считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью, в частности с его расследованием о хищении при строительстве космодрома "Восточный".
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