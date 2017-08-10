ЕС расширил санкции против Северной Кореи

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Четверг, 10 августа 2017, 17:01

Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив девять человек и четыре компании, в том числе государственный Банк внешней торговли Северной Кореи, в санкционный список.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЕС, сообщает Европейская правда.

"ЕС добавил 9 человек и 4 юридических лица, включая государственный Банк внешней торговли (FTB), в список лиц и компаний, подлежащих таким действиям, как замораживание активов и ограничение поездок", - говорится в заявлении ЕС со ссылкой на недавнюю резолюцию №2371 Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР.

Новые санкции против КНДР введены в связи с испытаниями межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.

Напомним, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Темы: Северная Корея санкции
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