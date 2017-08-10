В Германии полицейских предостерегают от поездок в Россию – СМИ

755 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 17:34

Министерство внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на севере Германии, предостерегает сотрудников региональной полиции от частных поездок в Россию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Земельному министерству стали известны несколько случаев, когда немецкие полицейские были задержаны в России и подвергнуты допросам по поводу их служебных обязанностей.

Ранее издание Focus сообщило, что, судя по всему, поводом для беспокойства стал случай, произошедший с тремя немецкими полицейскими в Санкт-Петербурге.

Сотрудники правоохранительных органов находились в частной поездке в круизе по Балтийскому морю. Когда они высадились в Петербурге, российские пограничники задержали их, несмотря на действующие визы, и интересовались их деятельностью и внутренними служебными процессами. Как отмечает Focus, на полицейских оказывалось давление "в связи с подозрениями в возможном шпионаже".

Как утверждает издание со ссылкой на источники в берлинских службах безопасности, этот случай был не единственным, когда на немецких госслужащих оказывалось давление со стороны российских пограничников.

В связи с этим министерство внутренних дел Нижней Саксонии посоветовало полицейским не указывать профессию при поездках в Россию. Впрочем, в федеральном Министерстве внутренних дел считают, что такой подход может только навредить, если род деятельности выяснится при проверке на границе, полицейским действительно могут грозить обвинения в шпионаже.

Европейская правда

Темы: Германия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин раскритиковал заявления лидера немецких либералов о Крыме 9 августа 2017, 04:26
Чубаров резко отреагировал на идею немецких политиков "заморозить" Крым 8 августа 2017, 12:42
Берлин уверяет в неизменности позиции по Крыму и РФ 7 августа 2017, 16:23
powered by lun.ua
Главные новости
В штабе АТО ответили ОБСЕ, почему не разминирован мост в Счастье
Обнародованы основные изменения в ВНО-2018
Боевики ОРДО вновь обстреляли беспилотник ОБСЕ
Сытник уверен, что суды тормозят дела Онищенко, Пасишника и ОПЗ
Все новости
Instagram дня

Фотограф доказывает, что предметы – тоже люди

Одесса

Ешь, пей, танцуй: как устроен "Городской рынок еды" в Одессе