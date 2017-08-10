Боевики ОРДО задержали патруль ОБСЕ

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Четверг, 10 августа 2017, 18:30

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ задержали на 31 минуту на территории ОРДО в нарушение минских договоренностей.

Об этом сообщается в микроблоге СММ ОБСЕ в соцсети Twitter.

"Т.н. "ДНР" задерж патруль СММ #ОБСЕ на 31 минуту на блокпосту возле Верхнешироковского. Другие граждан лица могли проходить. Нарушение Минска", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Ранее Украинская сторона Общего центра по координации и контролю сообщает, что уже второй раз за последние два дня террористы ОРДО устраивают вооруженные провокации на линии разграничения.

По данным СЦКК, этим боевики создают препятствия работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с первым заместителем главы миссии Александром Хугом.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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