СК РФ отвергает заявление Польши о следах взрыва на самолете Качиньского

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Четверг, 10 августа 2017, 20:58

Следственный комитета России считает безосновательными заявление польской правительственной подкомиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского имеют следы взрыва.

Об этом сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко журналистам, пишет Интерфакс.

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", - заявила она.

Так она прокомментировала недавнее заявление польской правительственной подкомиссии по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М о том, что разрушения левого крыла самолета носят следы взрыва и не связаны со столкновением с березой.

По словам официального представителя СКР, обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию Следственного комитета России.

"При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", - сказала Петренко.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Темы: Росcия Польша
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