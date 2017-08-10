Соисполнителю убийства Вороненкова продлили арест до октября

Голосеевский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей для Ярослава Тарасенко, задержанного по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По решению суда срок меры пресечения продлен до 8 октября 2017 года включительно.

Как известно, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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В июне суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко, который привез Паршова на место убийства.

Украинская правда