Соисполнителю убийства Вороненкова продлили арест до октября
Голосеевский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей для Ярослава Тарасенко, задержанного по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По решению суда срок меры пресечения продлен до 8 октября 2017 года включительно.
Как известно, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.
Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.
Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.
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В июне суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко, который привез Паршова на место убийства.
Украинская правда
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