КНДР повторила угрозу удара по острову Гуам

КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

Об этом пишет BBC.

Военные КНДР, как говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), разрабатывают в качестве "предупреждения" США план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", которые должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км за 1 065 секунд (18 минут) и упасть в 30-40 км от американской базы на Гуаме.

План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну, который примет окончательное решение.

В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.