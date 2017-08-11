Саакашвили прибыл в Венгрию

Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили приехал в Венгрию.

Об этом он сообщил в facebook.

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии", - написал он опубликовав фотографию возле монумента.

Как сообщалось, ранее экс-президент Грузии посетил в Вильнюс, а перед тем, 4 августа, воспользовавшись, по его словам, биометрическим загранпаспортом Украины, прилетел в Польшу.

В то же время, в украинской Госпогранслужбе заявляли, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Администрация президента это подтвердила 27 июля.



Среди 12 из 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращение украинского гражданства Саакашвили.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили планировал вернуться в Украину и отстоять гражданство в суде.

В то же время, источники в руководстве Генеральной прокуратуры Украины заявили, что если Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый, третий, запрос об экстрадиции, – его выдадут.