Трамп считает свои угрозы КНДР недостаточно жесткими

Президент США Дональд Трамп считает, что его заявление по Северной Корее, в котором он грозился обрушить на КНДР "огонь и ярость", было недостаточно жестким.

Об этом глава Белого дома заявил, в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, где он проводит отпуск, пишет DW.com.

По его словам, северокорейскому режиму стоило бы "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. КНДР следовало бы взять себя в руки, в противном случае она столкнется с трудностями, в которые попадали очень немногие страны.

Трамп заявил, что на сто процентов уверен в поддержке американских военных. В то же время Вашингтон, по его словам, всегда должен быть готовым к переговорам.

Положительно отозвавшись о новых санкциях, которые принял Совет Безопасности ООН против режима КНДР, президент США в то же время усомнился в том, что они приведут к желаемому результату. По его словам, они не заставят Пхеньян изменить свое поведение, которое является результатом безуспешных переговоров на протяжении десятилетий.

Как сообщалось, КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Напомним, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.