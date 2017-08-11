Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов

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Пятница, 11 августа 2017, 02:15

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского президента Владимира Путина за требование выслать 755 сотрудников американской дипломатической миссии из России.

Об этом сообщает BBC.

Выступая перед журналистами в Нью-Джерси, он сказал, что хочет поблагодарить российского лидера за экономию американских денег.

"Я хочу поблагодарить его, потому что мы стараемся сократить наш фонд заработной платы и, хотя я обеспокоен, я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей", - сказал он.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Речь идет о сотрудниках посольства США в Москве и консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.

Темы: США Росcия
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