Путин просит Думe разрешить использовать ПВО на границе Беларуси и Украины

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Пятница, 11 августа 2017, 09:59

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси.

Проект был внесен в червег, сообщает сайт Госдумы.

 Согласно сообщению, Путин просит Госдуму ратифицировать  протокол "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

 
 

Протокол был подписан 2 ноября 2016 года в городе Минске.

"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится на сайте.

"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.

Украинская правда

Темы: Росcия
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