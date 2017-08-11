Задержания в Крыму: 3-х татар отпустили, 1-го оставили "из-за двух паспортов"

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Пятница, 11 августа 2017, 10:47

Российские оккупанты Крыма отпустили троих из четверых ранее задержанных крымских татар, одного оставили в КПЗ по причине якобы обнаружения у него двух паспортов.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".

"Как нам стало известно, троих крымских мусульман, задержанных сегодня (10 августа – ред.) после обыска в их доме, отпустили домой", - говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что после обыска в селе Новоклёново Белогорского района четверых мусульман силовики доставили в Центр по противодействию экстремизму. Там у них проверяли документы и взяли отпечатки пальцев.

"После долгих раздумий ЦПЭшники решили отпустить троих мусульман (отца и двоих его сыновей). Третьего сына Мадалимова Алима оставили на основании того, что при обыске у него нашли два паспорта", - пишет "Крымская солидарность".

Соседи задержанных рассказали, что силовики в масках и с автоматами ворвались в дом к мусульманину в 6 утра 10 августа. В доме находился муж, жена и 4 детей. ОМОН и Росгвардия приехали на 3 автобусах, полностью отцепили улицу, соседей не выпускали из домов.

По данным организации, Мадалимовы характеризуются соседями и односельчанами исключительно как трудолюбивая и отзывчивая семья.

Как сообщалось, 10 августа утром в оккупированном Крыму вооруженные российские силовики блокировали улицу в селе Новоклёново Белогорского района, где живут крымские татары.

Позже стало известно, что там проводились обыски, после которых были задержаны четверо человек.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым чрезвычайное происшествие
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