Глава Пентагона: война США с КНДР могла бы стать катастрофической

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис прокомментировал угрозы Северной Кореи об атаке на остров Гуам, заявив, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим".

Об этом Мэттис заявил в Маунтин-Вью, штат Калифорния, отвечая на вопрос репортера о возможных человеческих потерях в случае ядерной конфронтации, сообщает ABC News, передает Европейская правда.

"Мой портфель, моя миссия, моя ответственность заключается в том, чтобы иметь военные варианты, если это необходимо", - ответил Мэттис.

"Однако сейчас секретарь Тиллерсон, посол Хейли, вы можете увидеть - американские усилия сейчас сосредоточены на дипломатии и получают дипломатические результаты. Трагедия войны достаточно хорошо известна. Она не нуждается в дополнительной характеристике, кроме того факта, что она будет катастрофической", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выступила с заявлением с угрозой полного уничтожения США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким.