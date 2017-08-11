Глава Пентагона: война США с КНДР могла бы стать катастрофической

2691 просмотр
Пятница, 11 августа 2017, 10:59

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис прокомментировал угрозы Северной Кореи об атаке на остров Гуам, заявив, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим".

Об этом Мэттис заявил в Маунтин-Вью, штат Калифорния, отвечая на вопрос репортера о возможных человеческих потерях в случае ядерной конфронтации, сообщает ABC News, передает Европейская правда.

"Мой портфель, моя миссия, моя ответственность заключается в том, чтобы иметь военные варианты, если это необходимо", - ответил Мэттис.

"Однако сейчас секретарь Тиллерсон, посол Хейли, вы можете увидеть - американские усилия сейчас сосредоточены на дипломатии и получают дипломатические результаты. Трагедия войны достаточно хорошо известна. Она не нуждается в дополнительной характеристике, кроме того факта, что она будет катастрофической", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выступила с заявлением с угрозой полного уничтожения США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: На Донбассе в 3-7 раз увеличилось количество взрывов
У Кличко на картинках показали, как заплатить за парковку
Путин просит Думe разрешить использовать ПВО на границе Беларуси и Украины
Хроника 11 августа. Медведев атакует Ющенко, а русских опрашивают о нападении на Украину
Все новости
Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве

Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"