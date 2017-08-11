ОБСЕ: На Донбассе в 3-7 раз увеличилось количество взрывов
Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО в 3-7 раз в течение всего одного дня.
Об этом сообщает СММ в своем отчете от 9 августа.
"В Донецкой и Луганской областях миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (от 8 августа - ред.)", - говорится в сообщении.
Так, в Донецкой области миссия констатировала, по состоянию на вечер 9 августа, 190 взрывов против 28 днем ранее (увеличение почти в 7 раз), в Луганской - 540 против 157 (увеличение более чем в 3 раза).
Также в течение отчетного периода вооруженные боевики ОРДО дважды препятствовали проезду патруля миссии через блокпосты.
Кроме того, патруль СММ уже в который враз не смог осуществить мониторинг разведения сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, как это предусмотрено решением Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года. Доступ миссии к этим участкам все еще остается ограниченным.
Как сообщалось, СММ ОБСЕ восстановила работу камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции после того, как она была повреждена обстрелами.
Украинская правда
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