Турция не одобряет санкции ЕС против РФ за аннексию Крыма - МИД

1407 просмотров
Пятница, 11 августа 2017, 11:59

Турция заявила, что не одобряет санкции, введенные ЕС против России за аннексию украинского Крыма.

Об этом в интервью изданию Türkiye 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Европейская правда со ссылкой Hurriyet Daily News.

"Турция раньше много страдала из-за санкций. Санкции против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому, когда мы слышим о санкциях, мы не суетимся необдуманно. Мы обдумываем, можем ли мы найти другие способы решения проблем", - заявил Чавушоглу в интервью.

"Именно поэтому мы не присоединились к санкциям против России, мы отдаем предпочтение политическому диалогу", - добавил он.

"Как вы можете увидеть сегодня, Россия и США пытаются вводить санкции друг против друга. ЕС размышляет о мерах против США на основании того, что санкции также на них повлияют. А мы попробуем решить проблемы через диалог, чтобы ничто не помешало нашей экономике", - подчеркнул Чавушоглу.

Как известно, с 2014 года РФ находится под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Напомним, в феврале этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивал, что несмотря на потепление в отношениях с Россией у них остаются различия по принципиальным вопросам.

"Россия – наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией (...) Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году –ЕП) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - заявлял Чавушоглу.

Кроме того, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявлял в конце 2016 года, что как бы ни нормализовались отношения между Турцией и Россией, Анкара осуждает аннексию Крыма.

Темы: Турция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Турции задержали выходца из РФ, который хотел сбить американский самолет 10 августа 2017, 12:00
Последний немецкий военный самолет покинул турецкую базу "Инджирлик" 1 августа 2017, 09:27
Пентагон обеспокоен планами Турции купить ЗРК С-400 у России 1 августа 2017, 05:54
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: На Донбассе в 3-7 раз увеличилось количество взрывов
У Кличко на картинках показали, как заплатить за парковку
Путин просит Думe разрешить использовать ПВО на границе Беларуси и Украины
Хроника 11 августа. Медведев атакует Ющенко, а русских опрашивают о нападении на Украину
Все новости
Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве

Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"